Sánchez, el candidato encapsulado

No hace falta rascar demasiado en las hemerotecas para encontrarnos declaraciones de dirigentes socialistas poniendo a caldo a Mariano Rajoy, al que definían como "el del plasma".

Se referían a esa época en la que el presidente del PP, abrasado por los escándalos de corrupción de su partido, optaba por hacer intervenciones sólo ante los suyos, enmarcado en un plasma. No había comparecencias ante la prensa. ¿Para qué verse obligado a contestar preguntas incómodas? "Los presidentes tienen que elevarse un poco de todo eso", explicaban los suyos.

Cosas de la vida. Ahora resulta que lo que tanto se criticaba siendo oposición se ajusta como un traje a medida siendo Gobierno.

Hace tres días, los periodistas que seguimos la caravana del PSOE pedimos a los responsables de Comunicación del partido un encuentro con el candidato. Hasta ahora solo hemos escuchado los mensajes estratégicos elaborados por los cerebros de su campaña. Mensajes que se lanzan en mítines. Pero la respuesta de Ferraz fue taxativa: No. A lo que se añadió que "es potestad del Presidente decidir cuándo quiere hablar con los periodistas".

Como cualquiera puede imaginar, el cabreo de la caravana de periodistas fue monumental. No nos sorprendió la respuesta aunque guardábamos alguna esperanza. Pero hoy se ha rizado el rizo un poco más.

El PSOE había programado - en principio - un paseo de Sánchez por la ciudad de Vigo . Paseo que, según fuentes oficiales de Ferraz, se suspendía porque se cambiaba por una comida mitin con la militancia. Con tan solo media hora de antelación el PSOE anunciaba que finalmente había paseo. ¿Para qué avisar con más tiempo? Era la única forma de garantizar que solo llegaba a tiempo a grabar esas imágenes el cámara oficial del PSOE. Y que, posteriormente, serían distribuidas, ya pulidas.

En el Comité de Estrategia Electoral del PSOE hay auténtico pánico a que Sánchez pise la calle. El candidato va mejor "encapsulado". La calle te puede traer sorpresas: gente que te grita, algún insulto, incluso alguien que se atreva a lanzarte un puño (como le ocurrió a Rajoy en su propia tierra). Y no hablemos de lo que ocurrió el domingo pasado en Rentería. Esos riesgos no se pueden correr. Sobre todo si llevas a treinta periodistas como una sombra detrás, y si se ha diseñado una campaña de no pisar charcos. Donde nada se deja la improvisación.

Tras el fiasco del paseo de hoy en Ourense, el PSOE ha comunicado a los periodistas que la caravana sí estará presente en un paseo que han cerrado en San Sebastián el próximo viernes. ¡¡A ver!!, decimos en la caravana, donde seguimos reclamando un encuentro con el candidato al grito de "HAZ QUE PASE".