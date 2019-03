El PSOE propone que las grandes empresas paguen más y unificar los impuestos de sucesiones y patrimonio

Lo ha repetido una y otra vez, Pedro Sánchez siempre ha defendido que las grandes empresas paguen más y ahora lo llevará en su programa. El PSOE quiere fijar un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas. Aunque ahora el impuesto de sociedades está en el 28%, entre deducciones y créditos fiscales acaban pagando un 6% de media. Entre sus propuestas, también aparece un nuevo impuesto para pagar las pensiones.



En palabras de Luz Rodríguez, secretaria de empleo del PSOE, se trata de una iniciativa que "grava las rentas y el patrimonio de todos y, sobre todo, es un impuesto por primera vez finalista. Está destinado a financiar las pensiones". El de patrimonio y el de sucesiones son otros tributos que pretenden tocar los socialistas.





La renta garantizada de Podemos ha enfrentado, aún más, a la izquierda. Alberto Garzón, en una entrevista a 'El Mundo', considera que incentiva "el no trabajar" y la califica de "injusta". Unas críticas sobre las que no ha querido profundizar Pablo Iglesias: "No nos vamos a confundir de enemigo, nuestros enemigos son los corruptos, los que han puesto las instituciones de nuestro país al servicio de los poderosos".



Mientras, en Ciudadanos siguen matizando su idea de permitir a las Comunidades introducir nuevos copagos en sanidad y educación. "Proponemos que haya igualdad de los españoles en los servicios básicos en todas las Comunidades", ha afirmado Garicano, asesor económico de la formación. E insisten en desmentir completamente que apoyen cobrar más por estos servicios.