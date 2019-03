Albert Rivera: "Deseo mucha suerte a Rajoy en laSexta Noche"

CONSIDERA "HISTÓRICO" EL DEBATE DEL 7D

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que no podrá ver a Rajoy en laSexta Noche pero le ha deseado lo mejor: "Estoy de camino de Zaragoza a Madrid, no creo que me dé tiempo pero como todos hemos ido ya, le deseo mucha suerte". Acerca de cómo afronta el debate del 7D, ha afirmado que ha estado trabajando con su equipo en materia de "documentación, argumentos, viendo puntos fuertes y débiles y, sobre todo, con mucha calma". Rivera ha añadido que quiere también disfrutar y ha destacado la importancia de que no haya normas fijadas: "Es un debate muy televisivo, son los periodistas los que mandan, no hay reglas y, en todo caso, las ponen Vicente Vallés, Ana Pastor, laSexta y Antena 3".