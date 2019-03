El minuto final del debate 7D: "Sánchez estuvo racional, Iglesias pasional, Soraya milimetrado y Rivera intentó contentar"

Tras el intercambio de golpes, llegaba el momento del alegato final. El minuto decisivo, momento en que cada participante intentó explotar lo que los puntos más fuertes de su partido. Soraya apeló a la recuperación de económica y dijo que "España crece, crea empleo y genera bienestar" y añadía que su partido "ha hecho lo más difícil en el momento más complicado".

Pedro Sánchez tira de currículum del PSOE y se postuló como única alternativa al PP. Pedía el voto apelando a "volver a levantar el pacto entre generaciones que el PSOE puso en marcha y concluía diciendo que "tenemos el derecho a recuperar lo que nos han quitado".

El líder de Ciudadanos llamó al voto de la ilusión y se mostraba convencido de que "el voto de la ilusión vencerá al del miedo el 20D, que la esperanza será más fuerte que la resignación" finalizaba lanzando un mensaje "cuento con ustedes, cuento con vosotros".

Pablo Iglesias demandó a la ciudadanía tener memoria y no perder la sonrisa. "No olviden las Tarjetas Black, no olviden los desahucios, no olviden Púnica, no olviden Gürtel, no olviden ERE" y pedía a los votantes que "sonrían porque sí se puede".

Cuatro discursos muy distintos. Félix Arrieta, politólogo señala que "Sánchez estuvo racional, Iglesias pasional, Soraya milimetrado y Rivera intentó contentar". 60 segundos que pueden marcar el resultado del próximo día 20 de diciembre.