Estudiantes de políticas analizan los puntos fuertes de los participantes del debate

Un equipo de laSexta ha buscado, antes del debate del 7D, el análisis de los futuros politólogos. Así lo ven ellos, de Pablo Iglesias destacan su control del lenguaje, de Soraya, su aplomo, de Sánchez su imagen y experiencia y de Rivera sus aires renovados.



No obstante, los estudiantes han dicho que echarán de menos al presidente del Gobierno. No obstante, consideran que la presencia de Soraya Sáenz de Santamaría es una buena estrategia del Partido Popular.



La mayoría ve como blanco más sencillo a Pedro Sánchez y Soraya Sáenz de Santamaría, receptores, piensan, de la mayor parte de los dardos. "Ciudadanos y Podemos lo tienen fácil, al no haber hecho nada pueden criticarlo todo con relativa facilidad", explica un estudiante.



Los candidatos no podrán usar el teléfono móvil y sólo les acompañará un asesor en las pausas. Aunque, los estudiantes afirman que no les gustaría, no descartan los ataques personales. Se atreven, incluso a aconsejar a los cuatro sobre cuál será la clave que marque la diferencia. Una estudiante afirma que será fundamental "no irse por las ramas atacando para que la gente vea cómo les afectan las propuestas".



Todavía tienen muchas dudas sobre qué pasará en el debate, pero sí tienen claro que las despejarán el 7D sin despegarse del televisor.