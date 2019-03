Los socialistas piden "no cambiar la bandera de todos por la de algunos aunque sean muchos"

MITIN DE PEDRO SÁNCHEZ JUNTO A MIQUEL ICETA TRAS LA DIADA

Los socialistas alertan que tras la demostración de fuerza de los independentistas hay muchos catalanes, pero no están todos. El secretario general del PSOE Pedro Sánchez le dice a Mas que Cataluña no es su senyera y el candidato del PSC Miquel Iceta pide que no se cambie la bandera de todos por la de algunos.