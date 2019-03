Albiol responde a Aznar: "Mis compañeros merecen el respeto por su trabajo"

El candidato del PPC a la Generalitat, Xavier García Albiol, ha defendido la labor de su partido en Cataluña, por la que ha pedido respeto, y ha subrayado que los populares catalanes han tenido que trabajar en "condiciones muy complicadas" y con "una incomprensión totalmente inmerecida".

Así ha respondido Albiol al ser preguntado por el comunicado del expresidente del Gobierno José María Aznar, en el que llama al PP a una profunda reflexión tras obtener malos resultados por quinta vez consecutiva y subraya que los populares se encuentran ante "el peor escenario posible".

Según Albiol, "el peor escenario posible" es el que hay ahora mismo en Cataluña, con un presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, "cuestionado en manos de la izquierda radical independentista".

En cuanto a la autocrítica que pide Aznar a los populares, el candidato del PPC ha insistido en que ahora toca analizar los resultados y ver en lo que no se ha acertado, y "a partir de ahí intentar corregirlo de cara a las generales".

No se ha mostrado de acuerdo con la valoración de Aznar sobre que Ciudadanos le está arrebatando al PP el espacio del centro-derecha, al considerar que el partido de Albert Rivera le ha robado votos en estos comicios sobre todo al PSC.

Ciudadanos, ha dicho Albiol, "es un partido emergente" al que le ha ido "bien" en los comicios, pero ha pedido no olvidar que los socialistas tenían hace cinco años 53 diputados en Cataluña y en estos comicios han bajado cuatro diputados respecto a 2012, hasta quedarse en dieciséis. "Es cierto que Ciudadanos tiene una situación privilegiada pero sobre todo el espacio lo ha ido recuperando del Partido Socialista", ha señalado el candidato del PPC.

Aunque ha admitido que no había leído aún el comunicado de Aznar, Xavier García Albiol se ha mostrado convencido de que las declaraciones del expresidente no han pretendido ser "un golpe en contra de nadie ni mucho menos", y sólo han buscado plantear "una reflexión" que entiende se escuchará en el partido "con mucho respeto".

Además ha asegurado que Aznar tiene su respeto "como no puede ser de otra manera", y ha reiterado que en Cataluña los populares tratarán de hacerlo "lo mejor posible intentando corregir lo que se tenga que corregir". "No voy a entrar en otras valoraciones por el respeto que me merecen todos mis compañeros y entre ellos Aznar, por el que tengo una gran estima", ha añadido.

Y ha insistido en que lo único que ha conseguido Artur Mas con la convocatoria de estas elecciones es "debilitarse aún más de lo que estaba" pero sobre todo crear una "gran inestabilidad en Cataluña", cuya gobernabilidad depende ahora "de la izquierda radical independentista". "Es un problema para la estabilidad política y también para la estabilidad económica de Cataluña", ha continuado el candidato del PPC, quien ha reiterado su convencimiento de que Mas no va a ser presidente de la Generalitat.

Además de estar convencido de que Artur Mas no será el próximo presidente de la Generalitat, ha dicho que los catalanes pueden encontrarse al frente del Govern con "una persona que viene del ámbito del comunismo, como es Raúl Romeva" y que puede ser el jefe del Gobierno con los votos de "muchos hombres y mujeres de derechas nacionalistas independentistas".