Miquel Iceta: "Creo que Junqueras es muy agradable en lo personal; con perdón, es el osito que todo el mundo quiso tener"

"Cuidado con darle argumentos a los independentistas con afirmaciones que ponen en entredicho la separación de poderes", así de rotundo se ha mostrado Miquel Iceta durante su entrevista en Más de Uno de Onda Cero con Carlos Alsina. Sobre las declaraciones de la Vicepresidenta, también ha respondido que no le han gustado: "No es el Gobierno el que ha metido en la cárcel a Junqueras, sino la Justicia sin ningún tipo de injerencias".

El candidato del PSC a la Generalitat ha destacado que "el Gobierno ha cumplido con la obligación constitucional de garantizar el cumplimiento de la Ley en todo el territorio nacional" pero considera excesivo "atribuirse el descabezamiento de los partidos independentistas".

Iceta también ha asegurado que no pactará con ERC tras el 21: "Hay quien le interesa sembrar la duda sobre si voy a pactar con ERC, pero me mantengo en que no pactaré con ellos". Además, también ha apuntado que "ERC siempre termina bailando al ritmo que le marcan aunque tiene grandes diferencias con la CUP".

Sobre un posible indulto para los líderes independentistas en prisión, ha respondido que "lo tiene que pedir el condenado, lo que lleva aparejado un reconocimiento de la culpa y el propósito para no volver a delinquir" y que "sería una forma de resolver de manera sencilla un problema complejo".

Acerca del exvicepresident Oriol Junqueras ha afirmado que "tiene un punto de razón cuando dice que él sí ha hecho frente a sus actos". También ha añadido que "es una persona muy agradable en lo personal; es el osito que todo el mundo quiso tener en algún momento, pero su discurso es el extremo contrario y requiere una mayoría mucho mayor de la que tiene".