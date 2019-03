Junqueras pide su libertad ante el Supremo acatando el 155 y apostando por la bilateralidad para la independencia

Oriol Junqueras defiende su libertad apelando a la apuesta de ERC por la bilateralidad. Desde la cárcel, se lo transmitió ayer a su excompañero de celda Carles Mundó: "En nuestro programa electoral hablamos de la bilateralidad".

Diálogo y pacto, un discurso que se ha endurecido en las últimas horas al observar que las encuestas favorecen a los de Puigdemont, así que en la campaña de ERC recuperan el término "unilateral".

Pero cuando se le ha pedido a la número 2, Marta Rovira, que aclare unilateralidad sí o no, hace equilibrios para no contradecir a su líder: "A Rajoy hay que decirle una cosa, sin no quiere que existan vías unilaterales lo que tiene que hacer es no levantarse de la mesa del diálogo y la negociación".

Mientras, Junts per Catalunya, fija posturas para acabar con el 155 y respetar las urnas: "Además de los partidos, es el momento de la gente. Mandemos un mensaje de nuestras aspiraciones democráticas".

Los de la CUP, con la desobediencia como bandera, continúan explicando sus medidas. "Nacionalizar los sectores estratégicos de la economía de la producción. Además, nos da soberanía. Toda empresa pública es una empresa que no se marchará de Cataluña", señala Carles Riera. Ellos sí, confiesan que si no hay diálogo, la unilateralidad es el único camino.