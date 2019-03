Manuela Carmena, sobre los ataques de Esperanza Aguirre: "Es una pataleta de niña caprichosa"

En una entrevista en la Cadena Ser, Manuela Carmena ha dicho que le parece "bien" empezar ahora con un acuerdo de investidura -"Las cosas hay que hacerlas bien desde el principio"- y después ir viendo otras posibilidades, al tiempo que se ha mostrado dispuesta a asumir propuestas de Ciudadanos.

La aspirante del partido instrumental en que se integra Podemos, Ganemos y Equo ha mantenido que no es "todavía la alcaldesa" pero lo será "cuando se constituya el Ayuntamiento", y ha calificado de "pataleta de niña caprichosa" los ataques de Esperanza Aguirre y su propuesta de formar un gobierno entre el PP, PSOE y Ciudadanos para evitar que gobierne Ahora Madrid.

"No lo tuve en cuenta, he vivido ya muchas descalificaciones", ha dicho Carmena, que considera "poco maduras" las intervenciones de la aspirante popular y cree además que cuando los líderes políticos no están a la altura de lo que se espera de ellos "alguien se lo tiene que decir". "Me gustaría que alguien le dijera que no siga haciendo daño a la democracia", ha pedido al PP.

La aspirante de Ahora Madrid planea que en el futuro gobierno municipal todos los concejales tengan responsabilidades, algunos para las grandes áreas y en distritos. Ante ese reto de asumir el Gobierno de la ciudad ella no tiene vértigo sino "mucha sensación de responsabilidad", y ya ha empezado a trabajar en la idea de que haya un "mejor clima social" y en que las personas no se queden en la calle ante un desahucio porque a su juicio hay que acostumbrarse a que igual que hay sanidad universal se vea como un derecho tener un techo donde formar un hogar.

Sobre el planteamiento para evitar los desahucios, ha señalado que el de Ahora Madrid es distinto al andaluz (anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional) y que se mueve en "estructuras de mediación" como llegar a acuerdos con sociedades bancarias o tener una estructura para evitar que nadie se quede en la calle ante un lanzamiento.