Echenique no cierra la puerta a presidir el Gobierno de Aragón: "No hay nada descartado"

El candidato de Podemos al Gobierno de Aragón, Pablo Echenique, ha advertido al PSOE de que, atendiendo a los resultados electorales, "no está justificado" que Javier Lambán se "autodesigne" como aspirante a presidente, y ha dicho que Podemos hablará "de tú a tú" con los socialistas cuando se negocien los pactos.



En una rueda de prensa convocada por Echenique para valorar los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, el líder de Podemos en Aragón ha reiterado que aunque Lambán se proclame como aspirante a gobernar, "no es eso lo que han dicho las urnas". "Está feo intentar convertir estas cosas en hechos consumados a golpe de titular", ha considerado, y más teniendo en cuenta, según ha dicho, que entre Podemos y el PSOE se ha dado en Aragón un "empate técnico".



Ha confirmado que todavía no ha habido contactos ni llamadas entre él mismo y Javier Lambán y a la pregunta de si se postula como candidato a presidir Aragón, ha insistido en que "en estos momentos no hay nada descartado". Entre otras cosas, porque entre un Podemos "en ascenso" y un PSOE "en caída libre" sólo hay menos de un punto porcentual de diferencia en cuanto a votos.



Podemos ha obtenido 14 diputados en las Cortes autonómicas, y podría conformar una mayoría con los 18 del PSOE, los dos de Chunta Aragonesista y el único escaño de IU. Echenique ha asegurado que hablará con todos ellos, incluidos el PP, el PAR y Ciudadanos, que tienen 21, 6 y 5 parlamentarios, respectivamente, aunque con estos últimos será "más difícil" llegar a acuerdos, ha reconocido.



Las "líneas rojas" para alcanzar pactos, ha detallado por otro lado, pasan por acometer un "rescate ciudadano" con un paquete de medidas que restablezca el cumplimiento de los derechos humanos en Aragón y en España, y por un cambio de las políticas económicas que han traído "este desastre", porque "no se puede salir de la crisis haciendo lo mismo que se ha hecho para entrar en ella".