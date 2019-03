Antonio Miguel Carmona: "Ya me pueden poner la luna... yo no tengo precio"

REITERA SU RECHAZO A LA PROPUESTA DE ESPERANZA AGUIRRE

El candidato del PSM a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha explicado, desde su "respeto más absoluto a Esperanza Aguirre", su rechazo a ser apoyado por el PP para gobernar: "No la dejé terminar, le dije un 'no' taxativo". "Ya me pueden poner la luna... yo no tengo precio", ha asegurado Carmona, quien ha recibido el respaldo de su líder: "Pedro Sánchez me felicitó por haber sido tan contundente".