Hace dos meses, más de 3.000 empresas, empresarios, autónomos y trabajadores dijeron que #EstoNOtienequePARAR para que la rueda de la economía no se detuviera cuando la pandemia azotaba con más fuerza a nuestro país. Ahora, que poco a poco volvemos a la normalidad, esos mismos creadores y muchos más se han unido a #EActíVate.

EActíVate es el "punto de encuentro" de todas las empresas, no importa cuál sea su tamaño; es el movimiento para activar a organizaciones y empleados, impulsar a emprendedores y poner en valor a empresarios y empresarias.

Después del cierre forzoso, son muchas las empresas que vuelven a abrir, pero también son muchas las que se transformaron. EActíVate pretende visibilizar a todas ellas, que demuestran a diario que se puede generar empleo y clientes y son fuente de inspiración para toda la sociedad.

La iniciativa empresarial es el motor hace avanzar un país, por eso es importante lanzar iniciativas e ideas para activar la economía y generar opinión y confianza, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. EActíVate lo hace posible, "porque no se trata sólo de no parar, sino de acelerar. No es momento de ponernos límites".

Lo saben bien empresas familiares que llevan un siglo y medio abiertas al público, como Almacenes Velasco Mauricio Abad en Sevilla, a las que ni siquiera el coronavirus ha conseguido frenar. Pero también empresas que se han reinventado durante el estado de alarma como Play&go. Ambas son un ejemplo de valentía y saber hacer, un ejemplo de que es posible salir adelante y seguir trabajando a pesar de la crisis del coronavirus.

Almacenes Velasco Mauricio Abad, un comercio centenario de Sevilla

Ángela Abad es la gerente de Almacenes Velasco Mauricio Abad, un comercio dedicado a la venta de telas y artículos de mercería que lleva 150 años en el centro histórico de Sevilla. Tejidos, bordados, broches, flecos de seda, cíngulos de hermandades, viyelas con estampados… El almacén de la céntrica calle Chapineros tiene un fondo inabarcable y varios tesoros ocultos, entre los que puedes encontrar prendas de la Expo'92.

Con 150 años de antigüedad a sus espaldas, el comercio abrió sus puertas de nuevo el pasado 11 de mayo tras dos meses cerrado al público como consecuencia de la Covid-19. Ángela reconoce que no había afrontado un cierre tan largo ni siquiera durante la Guerra Civil y asegura que la vuelta a la actividad es "muy emocionante e ilusionante" y "seguir hacia adelante y volver a ver a la clientela es lo mejor del trabajo", asegura.

Ahora en la tienda el género y las reliquias conviven con mamparas, distancias de seguridad, gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes y todas las precauciones sanitarias. Una nueva realidad para que en estos almacenes están más que preparados: el lema de la tienda es 'Para adelante, siempre', de modo que los empleados, algunos con más de 25 años de experiencia, rápidamente se han puesto a pisar el acelerador para seguir con el negocio camino de su segundo centenario.

Play&go: de crear videojuegos a ser útil para luchar contra la Covid-19

Play&go es una startup valenciana, impulsada por Lanzadera, que estaba especializada en turismo y grandes eventos, pero eso era antes del inicio de la pandemia de coronavirus porque ahora ha recurrido a los datos, la inteligencia artificial y la geolocalización para ofrecer información sobre el Covid-19 a la ciudadanía.

Como muchas otras empresas, esta startup tuvo que reinventarse y, a los pocos días de decretarse el estado de alarma, fue capaz de idear una solución basada en geolocalización, datos e inteligencia artificial que presentó a la Comisión Europea para sensibilizar y ofrecer información personalizada a la ciudadanía sobre el coronavirus que asolaba el mundo.

A pesar de la cantidad de información de los medios de comunicación, algunas personas se seguían preguntando si una determinada medida les afectaba. Por eso, esta startup desarrolló junto a Datup una solución para predecir y visualizar en mapas las necesidades de recursos hospitalarios de los sistemas de salud.

La última propuesta que han desarrollado consiste en un mapa que representa la correlación existente entre las medidas más efectivas tanto en la fase de confinamiento como en la de desescalada. Y con todo el nuevo aprendizaje, Play&go ha retroalimentado su plataforma de turismo con el objetivo de dotarla de nuevos módulos que ofrecen seguridad y confianza al turista.

Almacenes Velasco Mauricio Abad y Play&go son solo dos de las más de 4.000 empresas que forman parte de EActíVate y continúan trabajando para que nuestro país siga avanzando. Pero hay muchas más, puedes conocerlas en la web de EActíVate.