El PP dice que "no es nada bueno" que la infanta se siente en el banquillo

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, considera que "no es nada bueno" para la imagen de la corona tener a la infanta Cristina sentada en el banquillo tras su imputación en el 'caso Nóos' y, aunque apunta a que la renuncia a los derechos dinásticos es una decisión que concierne a la hermana menor del rey y a la casa real, confía en la "madurez" de la institución monárquica.



Hernando ha señalado que la decisión de renunciar a los derechos sucesorios es de Doña Cristina, a la que ha pedido que "reflexione" sobre ese extremo. "En estos momentos en lo que confío es en que reflexione, analice la situación y tome alguna decisión", ha insistido.



El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon.



Aunque el dirigente 'popular' ha mostrado su respeto por lo que finalmente haga la institución monárquica, sí ha admitido que tener a una infanta sentada en el banquillo no beneficia la imagen de la corona. "Evidentemente no es nada bueno", ha afirmado.



Hernando no ha querido ir más allá y ha defendido que sea Zarzuela quien "mida los tiempos" cuando se le ha preguntado si comparte con el PSOE que el Rey debería dar un paso más e impulsar la renuncia a los derechos dinásticos de su hermana. "Creo que hay que respetar las instituciones y yo confío en la madurez de esa institución", ha apostillado.