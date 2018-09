Destacadas voces de Podemos dan por hecho que Carmena se presentará a la reelección como alcaldesa de Madrid: "Es una buenísima noticia"

CARMENA PODRÍA ANUNCIARLO ESTA SEMANA

Manuela Carmena se presentará de nuevo a la alcaldía de Madrid. A pesar de que ella no lo ha confirmado aún, destacadas voces de Podemos ya lo dan por hecho. Carmena siempre ha mantenido que su intención no era repetir. Esta vez lo haría al frente de una agrupación de electores y no de un partido, ni de una coalición.