La defensa de la infanta Cristina expone que sólo la imputarían "por ser quién es"

TRAS LA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN DEL JUEZ CASTRO

En un escrito remitido al juez Castro la defensa de la infanta Cristina alega que "no existen motivos para proceder a dicha hipotética citación ya que no hay delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales", y que sólo se la imputaría "por ser Doña Cristina quien es y no por la existencia de indicios objetivos".