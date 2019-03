Las críticas de Aguirre a su propia formación dividen el PP de Madrid

La estrategia del silencio no va con ella, Esperanza Aguirre no parece dispuesta a darle tregua a Rajoy por su gestión del caso Bárcenas. Y éso comienza a reabrir la caja de los truenos en el seno del partido popular.



Un enfrentamiento abierto que no le preocupa porque, asegura, no está sola. Sin embargo, lo cierto es que sus críticas a la cúpula nacional tampoco son bien acogidas por todos en el pp de madrid.



Al término de su durísimo discurso de este martes se puede observar cómo entre los aplausos generalizados, hay quien se siente incómodo. No aplauden a Aguirre ni Ignacio González, ni Cristina Cifuentes.



El presidente madrileño tampoco se apunta públicamente a la línea dura de su mentora y prefiere huir de guerras internas que puedan perjudicar a su futuro político.