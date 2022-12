La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha comparecido para valorar los resultados de su formación el 27S. La popular ha subrayado que "la suma de votos independentistas es inferior a la de aquellos que han dicho que no se quieren separar de España" y ha insistido en que mientras su formación esté en el Gobierno, "en España no se saltará la ley". Asimismo, Cospedal ha añadido que no creen que "el resultado en Cataluña sea extrapolable a las generales". Acerca de las críticas de Aznar, ha contestado que "todos los miembros del PP tienen derecho a opinar lo que les parezca bien".