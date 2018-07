Cospedal: "No creo que el votante socialista esté con que Sánchez forme gobierno con ocho partidos"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que "la inmensa mayoría" de votantes del PSOE no comparte la decisión de su secretario general, Pedro Sánchez, de intentar formar un gobierno para ser presidente "a costa del interés de los españoles".



En su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP de Asturias, Cospedal ha incidido en que la postura de Sánchez supone "hacer caso omiso a la identidad histórica del PSOE", al que ha emplazado a no gobernar "a cualquier precio" buscando "un acuerdo de perdedores que haría que perdiéramos todos los españoles".



"Aunque la aritmética salga, cuesta mucho imaginarse que la gobernabilidad está garantizada con un gobierno con el apoyo de ocho partidos políticos", ha señalado la número dos del PP tras incidir en que los votantes socialistas tampoco creen que se pueda llegar a la Presidencia del Gobierno "a costa de España", tras perder unas elecciones en las que el PSOE tuvo el peor resultado de su historia.



A su juicio, la actual coyuntura hace necesario reclamar del PSOE "altura de miras y sentido de Estado" y no limitarse a mirar "el corto plazo y el interés de una persona concreta", en alusión a Sánchez, dado que "del diseño de país" que se haga en las próximas semanas dependerá el futuro de España.