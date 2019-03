Colectivos gays piden la retirada del libro de Cohen que promete sanar la homosexualidad

'Sanar la homosexualidad', 'Abriendo las puertas del armario' e 'Hijo gay, padres heterosexuales' es el libro que completa la trilogía de Richard Cohen, el gurú de la sanación homosexual Habla, dice, desde la experiencia personal y recomienda mucho amor heterosexual para los hijos que "sufran la homosexualidad".



El autor sostiene en su último libro que "todos los que experimentan una atracción hacia el mismo sexo saben que el comportamiento homosexual no está sincronizado con la ley natural". Por frases así, la Asociación Colegas, recoge firmas para pedir la retirada de su último libro y de su obra completa.



En palabras de Paco Ramírez, presidente del colectivo 'LGTB Colegas', "pueden ocasionar problemas psicológicos que incluso podrían llevar a tendencias suicidas".



Un ataque contra la libertad de expresión, así lo califican desde la editorial de Cohen. Según explica Alex Rosal, de editorial 'Libros Libres', "realmente está acostumbrado a recibir, de alguna manera, este tipo de tolerancia, que no acepten que tiene una forma de pensar y de vivir diferente".



Cohen está en España, en un lugar secreto ha dado un curso de formación. Colegas consiguió que un primer hotel cancelara el evento. El propio colegio de psicólogos alerta de que sus terapias no tienen ninguna fundamentación científica.