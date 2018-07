El colectivo de Can Vies rechaza negociar con el Ayuntamiento de Barcelona

El colectivo de Can Vies ha anunciado que no tiene nada que negociar con el Ayuntamiento de Barcelona porque el Centro Social de Can Vies está derribado, ha convocado a todas las entidades y vecinos a reconstruir materialmente el centro y ha instado a la administración a "que les dejen en paz".



En una rueda de prensa celebrada en el recinto de Can Batlló, el colectivo de Can Vies, la Assemblea de Sants y la Plataforma de Apoyo a Can Vies han exigido la dimisión del concejal del distrito de Sants-Montjüic, Jordi Martí, y del alcalde Xavier Trias, a los que acusan de haber provocado el conflicto, "por su prepotencia y cinismo".



También han pedido la libertad y retirada de los cargos de todos los detenidos en las manifestaciones de está semana, paralizar todos los desalojos con que están amenazados otros centros sociales autogestionados y "retirar la militarización del barrio de Sants", en alusión a que no haya presencia policial en las calles. "Que nos dejen tranquilos. No necesitamos al ayuntamiento para nada, ha dicho el portavoz de la plataforma de apoyo a Can Vies, Ferran Aguiló.



Además, han advertido que, en función de la actitud que adopte el ayuntamiento y la policía mañana en el acto de "reconstrucción ciudadana" del centro a medio derruir, dependerá que se termine o se perpetúe el conflicto.