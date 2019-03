Cifuentes: "La convocatoria 'Asedia el Congreso' llama a la violencia"

En una rueda de prensa en la que Cifuentes y los responsables policiales han dado cuenta de una operación sobre detenciones por delitos de robo, la delegada ha diferenciado la convocatoria de la plataforma ¡En Pie! de todas las anteriores, ya que en esta ocasión se habla de "asedio" y de manifestarse "por un tiempo indefinido hasta que caiga el Gobierno".

"Los ciudadanos que quieran ir tienen que saber bien dónde van. Es una convocatoria ilegal y sus promotores tienen intención de ejercer la violencia", ha dejado claro Cifuentes.

Para la delegada, los mensajes de la web convocante no sólo justifican la violencia, sino que incitan a ejercerla con un manual en el que claramente se detallan tácticas de guerrilla urbana", motivo por el que según ha dicho algunos colectivos como el 15M se han desmarcado de la protesta.

Preguntada sobre si recomienda a los ciudadanos no asistir mañana a la movilización, ha respondido que, aunque no quiere decir a nadie lo que tiene que hacer, a sus hijos les advertiría de que "bajo ningún concepto acudan a Neptuno a las seis". Y ha añadido: "Les diría a los ciudadanos que quieran protestar contra el Gobierno que es mejor que elijan cualquier otro momento y lugar. Neptuno no es mañana el mejor lugar para pasear tranquilamente". Cifuentes ha incidido en que los convocantes del "asedio" a la Cámara Baja pueden incurrir en un delito contra las altas instituciones del Estado, tipificado en el Código Penal.

También el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, se ha referido a la convocatoria de mañana y ha confiado "en la gran cordura de los ciudadanos" para que el número de asistentes sea mucho menor que en otras ocasiones.

En esta línea, ha explicado que, si bien la cifra de personas que se adhieren a estas convocatorias cada vez es menor, el riesgo de que se produzcan incidentes es mayor, ya que entre los grupos más radicales ha habido disensiones y actualmente han prevalecido "los que ejercen la violencia para lograr sus fines".

Sobre el dispositivo policial que se desplegará en los alrededores del Congreso, Fernández Díez ha subrayado que los agentes, ante posibles "salvajadas" de algún grupo, darán una respuesta adecuada "con equilibrio, congruencia, proporcionalidad y oportunidad".

Con todo, tanto Cifuentes como Fernández Díez han confiado en que no se produzcan altercados en el transcurso de una convocatoria para la que el Ministerio del Interior desplegará alrededor de 1.400 agentes antidisturbios, según indicaron fuentes policiales.