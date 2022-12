SUBRAYA LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA

La candidata a la Alcaldía de la capital por Ahora Madrid, Manuela Carmena, ha analizado los resultados del CIS, que la sitúan en segundo lugar y ha hablado de Aguirre. Sobre la lideresa del PP ha dicho que es "una persona que intenta basar su campaña electoral en descalificaciones que son atentados a los hechos constatados y la ciudadanía y la historia lo reconoce. No está bien, no se debe hacer política de esta manera". Acerca de Podemos, ha respondido que no es de la formación de Pablo Iglesias: "Estoy en una candidatura que no es agrupación de partidos, es agrupación ciudadana". Carmena ha lamentado que la democracia "esté perdiendo fuelle".