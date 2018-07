Carles Puigdemont: "Si Pedro Sánchez quiere ser audaz, le ayudaremos"

Carles Puigdemont ha asegurado que está dispuesto a pactar la fecha y pregunta del referéndum, así como de incluir propuestas alternativas, si es que hay voluntad por parte del Estado de impulsar la consulta.

Sobre si es posible una consulta que no pueda ser tildada de "autodeterminación", Puigdemont ha señalado que "le tocaría formularla al Gobierno español" y ha añadido que si el Estado cree que puede hacer una oferta como la que hizo Cameron a los escoceses de mayor transferencia de poderes "nosotros no lo veríamos mal. No nos cerramos esa puerta".

"Nosotros estamos dispuestos a hablar de fecha, de pregunta, de quórums y de incluir propuestas alternativas. Si hay voluntad de impulsar un referéndum, por nosotros no quedará que las condiciones en que se lleve a cabo sean satisfactorias para ambas partes", ha dicho.

Ha descartado una declaración efectiva de independencia esta legislatura. "Este no es el propósito del Govern. Ni es la hoja de ruta", y ha subrayado que para poder proclamar la independencia y ser una estado "tenemos que empezar a aprobar un conjunto de leyes".