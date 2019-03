Cañete se enfrenta al examen del Europarlamento para convertirse en comisario de Energía

Cañete a examen, se enfrenta a un interrogatorio previo a su posible elección como nuevo comisario de Energía y decenas de eurodiputados han empezado una acción en su contra.



El exministro, ante un posible conflicto de intereses, vendió sus acciones en diferentes empresas. Sin embargo, no es el único cambio que ha hecho ante esta dura prueba. Ha sido necesario que modificara su declaración de bienes para incluir un complemento de 30.000 euros que recibió del Partido Popular.



Pablo Echenique, eurodiputado de Podemos, ironiza y afirma que "se le había olvidado, tenemos unos gobernantes que reciben tantos sobresueldos que no son capaces de mantenerlos todos en la cabeza".



Los socialistas, que no han desvelado hasta el final su decisión, han decidido no respaldarle. Así lo ha dicho Pedro Sánchez: "No vamos a votar a favor de Cañete, es más que evidente, se lo vamos a poner difícil".



Los populares no entienden que políticos españoles no le apoyen. El ministro de Exteriores, García-Margallo ha recurrido a una comparación futbolística: "Cuando el Barcelona juega fuera, estoy con él".



No obstante, quienes no van con Cañete dan más motivos y recurren a declaraciones contra los inmigrantes o machistas, como las que hizo en el programa 'Espejo Público' después del debate con Elena Valenciano por las elecciones europeas.



El examen al que se enfrenta tiene un alto número de aprobados, sólo lo han suspendido dos candidatos, uno de ellos por hacer declaraciones homófobas y sexistas.