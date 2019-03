Camps ha pasado el fin de semana en casa y nadie le ha citado para declarar

EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE PALMA NO LE HA LOCALIZADO DURANTE EL FIN DE SEMANA

Francisco Camps no ha declarado como testigo como estaba previsto en el caso Nóos. El juez Castro no ha conseguido localizarle, pero ha estado todo el fin de semana en casa y no ha recibido citación alguna, aunque el domicilio presentado para recibir notificaciones es el Consejo Jurídico consultivo, cerrado en festivo.