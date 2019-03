Artur Mas: "La CUP puede provocar elecciones pero no cambiar el candidato de Junts pel Sí"

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Mas ha admitido que le "sorprendió mucho" el empate a 1.515 votos entre partidarios y contrarios a su investidura en la asamblea de la CUP del domingo.

Mas ha avisado de que la oferta de JxS a la CUP, que además de su propia investidura incluye una hoja de ruta hacia la independencia y un plan de choque social, ya "no se moverá", por lo que la formación anticapitalista no puede esperar más concesiones.

Según Mas, la CUP "es muy libre" de tomar la decisión que sea, pero debe ser consciente de que "no tiene tanta fuerza como para cambiar a un presidente de la Generalitat", aunque sí puede "provocar unas nuevas elecciones" en marzo.

"Si las grandes decisiones las toma sólo la CUP, ¿cuánta gente baja del tren del proceso?", se ha preguntado Mas, que ha pedido a los antisistema que entiendan que "para proteger este proceso" y evitar su "descarrilamiento" deben utilizar su fuerza "con mesura".

"No soy un obstáculo ni un problema", ha afirmado Mas, convencido de que "el problema es cómo protegemos y garantizamos mejor el proceso soberanista catalán". Para Mas, "aquí no sobra nadie", porque "un proceso así no se puede construir vetando" a partidos o personas, "sino votando".

Sobre el tweet publicó el número dos de CDC en el Congreso, Carles Campuzano, que sugirió buscar otros aliados o ir directamente a elecciones después de ver el resultado de la asamblea de la CUP, ha puntualizado que no queda más remedio que "agotar el plazo" del 10 de enero, porque no se pueden convocar comicios antes de esta fecha, por mucho que la situación actual de bloqueo de la investidura sea "completamente absurda".

Mas ha dejado claro que unas elecciones anticipadas no es el escenario que prefiere, pero si la CUP lo acaba forzando, ha dicho, él lo afrontará "sin miedo". En cuanto al escenario político español, ha comentado que su partido mantiene contactos con el PSOE y Podemos en Madrid.

Mas ha puesto en "valor" que Podemos defienda un referéndum en Cataluña, aunque ha advertido de que "puede ser un brindis al sol, porque no tiene ningún aliado" en la política española.