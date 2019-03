Artur Mas anuncia que el lunes convocará elecciones si la CUP no le apoya: "Las elecciones serían el 6 de marzo"

Artur Mas no da un paso atrás. Primeras palabras del president en funciones tras el no de la CUP a su investidura. Mas no asume ninguna responsabilidad, de hecho la deposita de lleno en la candidatura de unidad popular. Dice que Junts pel Sí ha trabajado duro durante los últimos meses, con más paciencia, ha dicho, que el "santo Job". Prueba de ello es que un 50% de la CUP sí quería apoyarle como presidente. Sólo ha reconocido que tanto Junts pel Sí como él mismo han cometido un error, que ha sido "confiar en el sentido de país de la CUP". Además Artur Mas acusa a la mitad de la CUP de "hacer inevitable" que tenga que "firmar el decreto de convocatoria el lunes 11 de enero" aunque "preferiría no hacerlo", esto dejaría como fecha más probable para las elecciones en Cataluña el 6 de marzo.

