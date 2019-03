Arrimadas: "Respetamos la decisión del Constitucional pero no la compartimos"

TRAS LA DECISIÓN DEL TC

Tras la decisión del TC de no suspender la moción independentista de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament, reaccionan los líderes de los partidos que presentaron un recurso al alto tribunal. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, dice que "respetan la decisión pero no la comparten". Mientras que al portavoz del PSC, Miquel Iceta, no le extraña a decisión, porque dice que "no pedimos medidas de tipo cautelar".