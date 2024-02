El presidente catalán, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a JxCat para actuar con "responsabilidad" para no impedir la aprobación de la ley de amnistía: "La ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase esta oportunidad", ha advertido después de que el pasado martes el Congreso de los Diputados tumbara la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox, por lo que la iniciativa deberá ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno de la Cámara Baja.

Aragonès ha hecho hincapié en que el martes "muchísima gente esperaba que la amnistía fuese aprobada", de manera que "hay que ser responsable" y permitir que se apruebe esta ley, para "dejar atrás siete años de represión" contra el independentismo catalán.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos. Creo que la ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase esta oportunidad. Si algún grupo político provoca que no se aproveche esta oportunidad, creo que la ciudadanía será muy consciente de quién ha sido el responsable", ha alertado en una entrevista con EFE.

Un cambio de actitud en el que, a pesar de todo, Pedro Sánchez sigue confiando. El presidente del Gobierno ha advertido este sábado: "La normalización de Cataluña no vendrá de la noche a la mañana, pero mi convicción de normalizar la situación de Cataluña es total".

En el Partido Popular creen que la amnistía saldrá adelante porque Sánchez terminará "pagando su precio". Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, ha criticado que Sánchez "está dispuesto a pagarlo". "Eso hará que con el precio que sea esto, al final, salga adelante", ha recalcado.

El "no" del partido de Puigdemont esta semana en el Congreso ha supuesto un frenazo en su tramitación. El PP quiere que se dé por caída. "Aquello que ha sido tumbado en el Congreso no procede que vuelva a la comisión, ya que directamente no ha salido adelante", ha expresado Gamarra.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, (Sumar) ha defendido este sábado las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera sobre las decisiones de algunos jueces. "Hay jueces que actúan por una motivación política, pero lo que no podemos estar haciendo es adaptar las leyes en función de las decisiones de los jueces", ha indicado Urtasun. Además, ha pedido a Junts que no conviertan las negociaciones en un pulso con el PSOE.