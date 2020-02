Se ha hablado de muchos nombres en la última semana, pero el candidato a Lehendakari del PP en el País Vasco va a ser finalmente Alfonso Alonso.

La decisión es independiente a la fórmula que la formación liderada por Pablo Casado consiga alcanzar o no con Ciudadanos en el País Vasco, según ha podido confirmar el periodista de laSexta David Junquera.

"Ruido" en las filas del PP

Ya el viernes pasado el ahora candidato pedía celeridad a la directiva para decidir quién iba a representar al Partido Popular en las próximas elecciones vascas. En una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, Alonso lamentaba el "ruido" generado en torno a su posible candidatura a lehendakari en las próximas elecciones vascas.

"Yo no voy a dimitir en ningún caso, no tiene ningún sentido. Las circunstancias a veces son difíciles y hay un ruido con el que me es muy difícil abstraerme. Si todo el rato hay ruido, es muy difícil hacer las cosas que se tienen que hacer", destacaba entonces ante los medios.

El anuncio del lehendakari

Íñigo Urkullu anunciaba el adelanto de las elecciones vascas para el 5 de abril tras asegurar "haber comprobado que la dinámica iniciada en el Parlamento Vasco iba ao proposiciones de ley que se encuentran en tramitación": "Son 29 iniciativas y es improbable que la gran mayoría de ellas puedan aprobarse en los meses que restan de legislatura".

Además, el lehendakari aseguraba que su decisión también tiene motivo en "ahorrar a los vascos ocho meses de campaña electoral permanente" y, ha asegurado, porque "era difícil que, en este clima, se aprobaran proyectos de Ley y cree que un nuevo Gobierno afrontará con "certidumbre y fortaleza" sus retos estratégicos.