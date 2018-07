Rivera: "Tendremos que decidir si vamos a fracaso o éxito"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hablado sobre los pactos para configurar Gobierno. "Los votantes de PP, PSOE, Podemos... son mis compatriotas, no mis enemigos", ha afirmado. Asimismo, ha apuntado que "España necesita un Gobierno de transición, no un Gobierno al uso" y que "se equivocan los que no saben estar a la altura en estos momentos".

