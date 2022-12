RESPUESTA A LA CANDIDATA DE AHORA MADRID

La candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha referido a la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena, durante su comparecencia ante los medios tras valorar los resultados de las elecciones con su equipo. "Pregunto a Carmena cuándo Madrid ha perdido la democracia", ha dicho. Asimismo, ha añadido que ella se propone "evitar que Madrid sea trampolín de una victoria en noviembre que cambie nuestro sistema constitucional tal y como lo conocemos" y que dentro de este planteamiento estaría llegar a un acuerdo con PSOE y Ciudadanos: "He hablado con Carmona y le he dicho que no veía la razón de por qué darle la Alcaldía a Carmena".