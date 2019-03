Aguirre dice que se sintió "tratada como una terrorista" por los agentes de movilidad

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este viernes a su llegada a un acto de partido en el Retiro que se sintió "tratada como una terrorista" por los agentes de movilidad. Además, ha asegurado que los funcionarios "mienten, mienten, mienten" y que "no duda que fuesen cinco minutos lo que duró el incidente, pero que le parecieron horas".

Aguirre ha destacado que se sintió “tratada como una terrorista” por los agentes de movilidad que la multaron por aparcar indebidamente en el carril bus de Gran Vía para reiterar, a continuación, que estos funcionarios "mienten, mienten, mienten".

Al ser preguntada por las imágenes que se han conocido sobre su incidente de tráfico, Aguirre ha afirmado que en ellas "se ve claramente" que todo lo que dijo fue verdad, "salvo el tiempo". "Se me hizo una eternidad pero según las cámaras fueron algo menos de seis minutos", ha explicado la presidenta del PP de Madrid.

"A mí se me hicieron como cinco horas porque no saben lo que es ser tratada como un terrorista, rodeado por policías y agentes de movilidad, con sus chalecos, interrumpiendo el tráfico en la Gran Vía. Si dicen que son cinco minutos lo serían, no lo dudo, pero me parecieron horas", ha relatado.