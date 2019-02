Ábalos resta importancia a los insultos del policía y acusa al PP de alentar este "recibimiento": "Es un violento"

José Luis Ábalos no presentará denuncia e intenta restar importancia a los insultos que recibió en un bar de Mérida por parte de un Policía Nacional que no está en activo. "A mí, lo de 'rojo' no me ofende. Es descriptivo. Lo de mencionar a mi madre ya es más lamentable", ha criticado el ministro de Fomento.

En esta línea, ha afirmado que está acostumbrado a estas situaciones, pero sí hay algo que le preocupa: "Lo que me molesta es que haya quien celebre eso y ocupe un escaño. Es un violento". Ábalos se ha referido así al tuit del presidente del PP de Mérida. Pedro Acedos calificó lo acontecido de "recibimiento", escribiendo de manera incorrecta el apellido del Ábalos: con 'v'.

Además, alentaba a ver qué sucedería con la llegada de Sánchez: "El ministro de Fomento #Ávalos estuvo ayer en #Mérida, haciendo aún no sabemos qué, pero este fue el recibimiento que le dieron algunos de nuestros vídeos. No olvidéis que hoy nos visita el Marqués del Falcon. ¡Estaremos atentos al recibimiento!".

Por ello, el Partido Socialista también ha respondido en conjunto. "Nos parece lamentable que el presidente del PP de Mérida aliente comportamientos incívicos que no tienen cabida en la democracia. Esta es la política que le gusta a la derecha, la de la crispación", ha apuntado el PSOE en su cuenta de Twitter.

Todo ocurrió pasada la medianoche en un bar de la capital extremeña. El individuo lanzó al ministro una serie de insultos. Tras el percance, sus escoltas pidieron indentificarse al individuo. Entonces, este sacó su placa. Para Ábalos, la pregunta es "por qué alguien que no debe ni puede llevar la lleva".

El policía no debía llevarla porque es un agente en segunda actividad. Es decir, con tareas administrativas. En unas horas se completarán los testimonios y quedará en manos de la Delegación de Gobierno si se le abre un expediente disciplinario