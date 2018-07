Trump vuelve a convertirse en el blanco de los ataques en el debate republicano

"Durante 40 años Donald Trump fue parte de la corrupción de Washington, esa corrupción por la que ustedes están angustiados", ha dicho el senador por Texas, Ted Cruz, quien recuerda además que el multimillonario firmó cheques en diez ocasiones para la campaña de Hillary Clinton en el año 2008. De esta manera, Trump ha vuelto a convertirse en el blanco de los ataques en el debate republicano.

Asimismo, Cruz le reprochó que contratase a inmigrantes en lugar de estadounidenses en sus empresas. "Hay compañías americanas que echan a estadounidenses y contratan extranjeros. Como el hotel que tiene Donald en Florida, que tiene muchos extranjeros", ha criticado, en unas declaraciones que recoge la prensa local.

Por su parte, el senador por Florida, Marco Rubio, ha apuntado que "tres cuartas partes de los republicanos votaron en contra de Trump en las primarias". "Los republicanos no quieren que sea el candidato", ha apostillado el aspirante republicano, quien cosechó unos pobres resultados en el 'súpermartes' que le relegan a un tercer puesto.

"El (Trump) piensa en China o México para poder hacer más dinero. El me dice 'pequeño chico' porque no tiene respuestas, no responde a las preguntas económicas", ha agregado Rubio.

En este debate, organizado por la cadena estadounidense Fox News, también ha participado el gobernador de Ohio, John Kasich, que ha destacado su experiencia y se ha propuesto como el único candidato capaz de "juntar a los republicanos y demócratas". Asimismo, ha recordado que él venció a Hillary Clinton "con más diferencia que nadie, por 11 puntos".

Queda por ver si el debate demuestra ser perjudicial para Trump, que hasta la fecha ha sido inmune a las críticas de otros políticos. Figuras republicanas importantes han estado buscando una estrategia para detener su avance hacia la nominación para las elecciones del 8 de noviembre.