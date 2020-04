El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró sin ningún tipo de prueba que si hay una segunda ola de coronavirus a finales de este año en su país, será menos grave, y presionó a uno de los principales expertos de su Gobierno para que negara que un nuevo brote de la pandemia pueda ser peor.

"Si vuelve, volverá en dosis más pequeñas que podamos contener. Nunca será como nada de lo que estamos viviendo ahora", dijo durante su rueda de prensa diaria en la Casa Blanca.

El mandatario no citó fuentes para esa afirmación y señaló únicamente que es lo que le han comunicado unas "diez personas" con las que ha hablado del tema. "Puede que haya pequeñas ascuas de coronavirus (este otoño), pero las apagaremos" porque el país estará mucho mejor preparado tras esta primera ola, subrayó el presidente.

Trump también dijo que "hay una posibilidad muy buena de que el COVID-19 no vuelva" a Estados Unidos en otoño, y la doctora Deborah Birx, presente en ese momento y que dirige el equipo oficial de respuesta al coronavirus, respondió: "No lo sabemos".

El principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, fue mucho más tajante cuando le tocó el turno de hablar: "Tendremos coronavirus este otoño. Estoy convencido de ello, debido al grado de transmisibilidad (de la enfermedad)".

Obliga a uno de sus expertos a rectificar

Al comienzo de la comparecencia, Trump pidió al director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, que subiera al podio para aclarar lo que declaró en una entrevista en The Washington Post.

Redfield alertó en el medio de la posibilidad de que "el ataque del virus" en Estados Unidos "el próximo invierno sea incluso más difícil que el que se acaba de atravesar", porque coincidirá con "la epidemia de gripe". Trump entonces tuiteó como respuesta que los medios habían "citado completamente mal al director de los CDC".

Por eso, Redfield compareció en la rueda de prensa, a la que normalmente no asiste, y matizó que lo único que quiso decir en la entrevista es que los estadounidenses deberían vacunarse de la gripe para "minimizar" la posibilidad de que esa enfermedad coincida con los casos de coronavirus.

"No dije que (una segunda ola de coronavirus) vaya a ser peor, dije que iba a ser más difícil", indicó Redfield. Esta no es la primera vez que Trump presiona a un experto de su Gobierno para que corrija una declaración que no le ha gustado.