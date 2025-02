Sánchez llama a la UE a unirse y prepararse ante un potencial conflicto comercial con EEUU

¿Qué ha dicho? El presidente ha afirmado que "la Unión Europea debe mostrar unidad para responder ante cualquier eventualidad" y prepararse "para tomar las decisiones oportunas en un potencial conflicto comercial que no beneficia a nadie y que Europa no quiere".

La Unión Europea (UE) debe mostrar unidad y prepararse para tomar las decisiones oportunas en un potencial conflicto comercial que "no beneficia a nadie", ha asegurado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así se ha referido Sánchez de manera indirecta a la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos europeos, durante la clausura de la presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación en el centro de innovación digital La Vega Innova en San Fernando de Henares (Madrid).

El presidente ha afirmado que "la Unión Europea debe mostrar unidad para responder ante cualquier eventualidad" y prepararse "para tomar las decisiones oportunas en un potencial conflicto comercial que no beneficia a nadie y que Europa no quiere". Sánchez ha defendido la autonomía estratégica en la alimentación y otros sectores porque "no se puede depender de lo que decida cualquiera en cualquier rincón del mundo".

Y ha puesto de ejemplo los "aranceles impuestos como puro oportunismo", en referencia a los últimos anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump. El jefe de Gobierno ha asegurado que las cadenas de suministros siguen sufriendo el impacto agravado por la guerra en Ucrania, sin olvidar las "turbulencias en el comercio internacional de consecuencias imprevisibles".

"En una guerra comercial todos perdemos, sobre todo cuando la alimentación está en juego", ha apuntado Sánchez, que ha recordado que los más vulnerables son quienes más sufren el aumento de los precios. Asimismo, ha dicho que defenderán al sector primario y ha tendido la mano para evitar una escalada arancelaria que "empobrece a todos". En este punto, ha abogado por tener una visión estratégica a medio y largo plazo, como recoge la Estrategia Nacional de Alimentación.