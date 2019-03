El piloto superviviente del avión ruso derribado niega que entraran "ni un segundo" en el espacio aéreo de Turquía

Primeras declaraciones del piloto ruso que sobrevivió al derribo del avión por parte de cazas turcos. Asegura que no recibieron ningún aviso de Turquía e insiste en que no violaron su espacio aéreo, algo que Ankara niega. Los presidentes Putin y Erdogan no están dispuestos a una escalada de tensiones, aunque han cruzado duras acusaciones.

Publicidad