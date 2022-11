La Policía alemana disparó e hirió en una pierna a un hombre en el interior la catedral de Berlín, al ser alertada por el personal del templo de la presencia de un desconocido en actitud agresiva, incidente en que asimismo sufrió heridas graves un agente.

La policía a través de su cuenta en Twitter pidieron a los medios y ciudadanos no entrar en especulaciones ni difundir datos no confirmados por fuentes oficiales. De acuerdo con esas fuentes, no hay ningún indicio de un trasfondo terrorista o ataque islamista.

El hombre sería, según las actuales informaciones, un austríaco de 53 años, que tenía un cuchillo en la mano y mostraba un comportamiento agresivo. En el momento del incidente había un centenar de personas en el interior del templo, en el que se personó poco después un fuerte contingente policial que lo acordonó y desalojó mientras se aclaraba la situación.

El tiroteo ocurrió en la catedral evangélica de Berlín, situada en el centro monumental de la capital alemana y junto a la denominada Isla de los Museos, uno de los puntos de mayor afluencia turística de la ciudad.