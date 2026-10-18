Pedro Rodríguez, sobre la violencia en Francia: "Las protestas por unas demandas legítimas han sido secuestradas por una minoría"

¿Qué ha dicho? El profesor ha señalado que "esos encapuchados de negro son una expresión de la política de extremos en la que vivimos", en la que esos "extremos aprovechan la oportunidad para avanzar en sus agendas".

Pedro Rodríguez ha comentado en laSexta Noticias sobre la violencia en Francia, destacando que las demandas legítimas, como mejorar la educación y oportunidades laborales, han sido "secuestradas por una minoría". Según Rodríguez, incluso el primer ministro francés reconoció la legitimidad de estas demandas. Sin embargo, las protestas han sido infiltradas por grupos extremos que buscan avanzar sus agendas. Rodríguez critica que acciones como quemar colegios no tienen sentido en la búsqueda de mejorar la educación. Además, señala que en seis meses habrá elecciones presidenciales en Francia, en un contexto electoral europeo significativo, donde la izquierda radical busca competir con Le Pen.

Pedro Rodríguez ha analizado en laSexta Noticias la situación de extrema violencia con disturbios, saqueos y brutalidad que se está viviendo en Francia, y ha señalado que "lo que vemos son unas demandas legítimas, como que hace falta más inversión en educación, bajar el número de alumnos en las aulas y mejorar las perspectivas laborales de los estudiantes" que han sido "secuestradas por una minoría".

"Incluso el primer ministro de Francia al principio de todo esto dijo que había un porcentaje muy alto de razón, de legitimidad en estas demandas. Pero, de repente, esas protestas son secuestradas por una minoría. Son los encapuchados de negro que tanto vemos también en otras latitudes y es una expresión de la política de los extremos en las que vivimos", ha subrayado el profesor de Relaciones Internacionales, a lo que ha añadido: "Cosas legítimas para las que tendrían que buscarse soluciones en la política, los extremos las consideran como una oportunidad para avanzar sus agendas".

Para Rodríguez, "indudablemente, protestar para mejorar la calidad de la educación y quemar colegios no tiene mucho sentido". Sin embargo, el profesor ha dicho que "no podemos olvidar que en seis meses hay elecciones presidenciales en Francia, dentro de un superciclo electoral en Europa". "Cinco de los países con mayor población más importantes de Europa en los próximos 12 meses van a tener elecciones, incluida España, en las que a lo mejor los resultados hacen un panorama político que nada tiene que ver con lo que hemos tenido hasta ahora", ha expresado.

En el caso de Francia, ha destacado, "hay una izquierda radical que aspira a entrar en la segunda vuelta y a competir directamente Mélenchon contra Le Pen". "Y a mí me parece que esto es, en cierta manera, la precampaña de esa izquierda radical que aspira en mayo a competir vis a vis con Le Pen", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido