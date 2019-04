La Justicia Europea respalda la prohibición del velo en el trabajo

POR UNA POLÍTICA DE "NEUTRALIDAD RELIGIOSA"

El Tribunal de Justicia de la UE cree que no es discriminatorio que una empresa privada prohíba a sus empleados lucir el velo islámico o el uso visible de cualquier signo político, filosófico o religioso. La máxima instancia judicial de la UE, no obstante, considera que una norma interna en ese sentido sí podría resultar discriminatoria si ocasiona "una desventaja particular a aquellas personas que profesan una religión o tienen unas convicciones determinadas".