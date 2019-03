Víctor Gutiérrez: "Voy a seguir yendo a mi hospital, a no ser que me lo impidan"

Hasta 700 de los mejores médicos de Madrid han sido jubilados a la fuerza. Guillermo, exjefe de Nefrología del Hospital 12 de Octubre, ha contado en laSexta noche cómo han terminado con carreras de 40 años de experiencia: "Subo a personal y me encuentro con el bochorno de una fila de 17 médicos".

Todos esperando el mismo documento, en el que sin una línea de agradecimiento les echan: "En mi servicio, ya no digo jubilado, he sido echado de una forma miserable".

Es la decisión repentina de la Comunidad para ahorrase 60 millones de euros. Denuncian la falta de conocimiento del consejero de sanidad Fernández Laquetty: "¿Con esta carrera política, cómo se puede aterrizar a dirigir la Sanidad?"

Presentaron un millón de firmas contra los planes de privatización, pero le acusan de tomárselo como una parodia. Porque de las 700 plazas que desaparecen de un plumazo, sólo 70 serán ocupadas: "Me dan ganas de llorar de lo que les espera con la privatización". Y advierte de que este es solo el primer paso: "Aunque haya votado al PP me voy a oponer rotundamente".

Que le hayan echado no va impedir que siga luchando por la Sanidad: "Voy a seguir yendo a mi servicio, a no ser que la dirección del hospital me impida ir". Porque, sobre todo, quieren que se mantenga la calidad de un servicio público y universal.