La situación crítica de los ganaderos que pierden dinero con la leche obliga al Gobierno a tomar medidas

Los ganaderos pierden dinero en la venta de leche. Es por ello que el Gobierno quiere hacer transparente todo el proceso desde que se ordeña el producto hasta que se vende en los supermercados. Con una granja de 100 vacas lecheras, a Gerardo se le acaba la paciencia "los precios están muy mal, a finales de año muchas ganaderías tendrán que cerrar". Desde hace meses los 1.600 litros de leche que produce al día no le rentan y no es el único caso.



De media a un ganadero le cuesta 34 céntimos producir un litro de leche que vende por 28 a la industria, así que pierde 6 céntimos por litro. Después, ese litro de leche se vende a entre 50 y 85 céntimos en los supermercados. Donde no hay luz es en los márgenes de beneficio de industria y la distribución, una incógnita que el Ministerio de Agricultura quiere despejar para conseguir que las empresas compren a un precio justo.

Rosa Quintana, Conselleira Agricultura Galicia asegura que "es algo positivo para todos los eslabones de la cadena, y con esto los consumidores podrán distinguir a las empresas solidarias". Los ganaderos de la leche creen que la medida ayudará si los consumidores compran la leche a las marcas responsables.

Piden que se prohíba comprar la leche por debajo de su valor y que los precios dejen de estar por los suelos. Julián Mougan, director Cooperativa comenta que "hoy en día, que el litro de leche esté mas barato que un litro de agua, no tiene sentido"



Según denuncian muchos supermercados, venden la leche demasiado barata para que sirva como reclamo. Una situación por la que decenas de ganaderos llevan caminando hacia Madrid desde el pasado lunes.

El viernes tienen prevista su llegada para hacer valer unas reivindicaciones que de momento se ha topado con el no de Competencia.