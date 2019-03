Siete comunidades cobran a los inmigrantes sin papeles el servicio de urgencias

Laura, enferma crónica de asma, toma mate para suavizar el pecho. Es el remedio casero de esta uruguaya sin papeles, que no tiene para pagar los medicamentos. "Tengo que pedir prestado porque yo vivo día a día. Es que no tengo ni para comprar pan". Dice que el médico de cabecera no le atiende, aunque por ser enferma crónica tiene derecho.

A Laura le ha llegado a casa una factura de 413 euros. El mes pasado acudió a urgencias en Madrid, porque se ahogaba. "El médico me dijo que no me preocupara, que la atención de urgencias era gratuita". La ley dice que las urgencias son siempre gratis, también para decenas de inmigrantes sin papeles que a través de Médicos del Mundo denuncian facturas de urgencias de hasta 3.000 euros.

Médicos del Mundo denuncia la existencia de estas facturas en, al menos, siete comunidades autónomas. Sanidad de Madrid y Navarra, dos de las regiones con más casos, niegan que las cobren. Mientras, enfermas como Laura aseguran que respiran hondo y se automedican como pueden porque no tienen dinero para médicos.