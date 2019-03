Cuenta atrás para evitar el bloqueo de nuestras cuentas bancarias

La banca ha lanzado un ultimátum a todos sus clientes y aseguran que, o aportan una copia de su DNI antes del 1 de mayo, o su cuenta se bloqueará. Por lo que quienes aún no lo han hecho disponen ya de sólo cuatro días hábiles para cumplir en plazo con esta obligación y evitar el bloqueo de sus cuentas. Los bancos están obligados a realizar una copia digitalizada del documento de identidad de todos los titulares de cuentas. Es un requisito que exige la ley de prevención de blanqueo de capitales.

Aunque, Manuel Redal, consejero del Sindicato de Técnicos de Hacienda asegura que "esto no va a suponer una panacea en la lucha contra el blanqueo". Pero a la banca se le ha echado el tiempo encima. Ha tenido cinco años para hacer este trabajo y el que puede salir perjudicado ahora es el ciudadano. "Tal y como tenemos la situación aquí, pedimos una ampliación del plazo", pide Antonio López, portavoz del CECU Madrid.

A Cintia Delgado le han bloqueado sus cuentas antes de la fecha límite. La avisaron por correo pero no vio la carta: "Me dijeron que hasta que no les mandase una copia escaneada a color de mi DNI no me desbloquearían las cuentas". El problema es que el banco puede dejar sin acceso al dinero de sus clientes de un día para otro. Si su sucursal bancario no le ha avisado es porque ya tienen todos sus datos digitalizados. Pero a los que sí les ha llegado la carta, sepan que falta sólo una semana para evitar el bloqueo.