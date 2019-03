Las grandes superficies quieren pagar menos a sus empleados

Rebajas en el precio de los productos, pero también en los salarios. Es la propuesta de los grandes almacenes para afrontar la crisis. Quieren ligar el sueldo de sus trabajadores a la evolución de las ventas. También proponen suprimir una paga extra y que trabajar en domingo o festivo sea como trabajar en día laborable.

Los españoles cada vez compramos menos, y las grandes superficies dicen que no pueden seguir asumiendo el descenso. Ni siquiera la campaña navideña ni las rebajas han animado el consumo.



En noviembre, las ventas cayeron casi un 8% respecto a 2011. Aunque la patronal no ha querido hacer declaraciones a laSexta, los sindicatos denuncian que su propuesta es compensar la caída reduciendo el sueldo de sus empleados. Un trabajador que gane 800 euros pasaría a ganar sólo 750, más de un 6% menos.



No consumimos porque tenemos poco dinero, y se recortan los sueldos porque no consumimos. Un círculo vicioso del que cada vez parece más difícil salir.