La CEOE lanza una ofensiva contra los derechos de los trabajadores

La última sugerencia de Juan Rosell para acabar con el paro ha sorprendido a todos, apuesta por "quitar privilegios a los indefinidos para dárselo a los temporales". Sin embargo, no especifica qué privilegios.



Lo que sí se definieron en una reunión fue la idea de convertir contratos a tiempo completo en empleos a tiempo parcial, se mostraron partidarios de "imponer a los trabajadores el paso de un contrato de tiempo completo a uno de tiempo parcial cuando sea una alternativa.



En palabras de Antonio Gutiérrez, economista y exsecretario general de Comisiones Obreras, "cada vez que Rosell habla, no aporta ideas, sino ocurrencias".

Otra controvertida idea fue la de quitar el paro a quien cobre indemnizaciones muy elevadas, "quien cobre indemnizaciones de 80.000 a 100.000 euros debería no tener paro", afirmó Rosell.



El empleo público ha sido otro de los frentes abiertos por el presidente de la patronal, al respecto, afirmó que "sobra grasa y falta músculo".



Incluso llegó a sugerir ERE entre los funcionarios al decir que "no se puede tener trabajadores en el sector público sin una función fija"



En este sentido, se ha posicionado como defensor a ultranza de los minijobs, los ve como una forma de rodaje para el trabajador, "tú quieres jugar en primera, pero no te queda más remedio que jugar en regional".



Sin embargo, cuando no es Rosell, es alguno de sus ayudantes. A José de la Cavada, librar cuatro días por muerte de un familiar le parece excesivo porque "ya no se viaja en diligencia".



Mientras que José Luis Feito defiende que quien esté en el paro debe aceptar cualquier trabajo, "aunque sea en Laponia" y si no, "que se le quite la prestación".



Y mientras la Patronal pide que se ajusten los derechos de los trabajadores, no pusieron tanto empeño cuando su vicepresidente fue acusado de pagar en negro a sus trabajadores.