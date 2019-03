La CEOE critica los cuatro días de permiso por defunción de un familiar

El responsable de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José de la Cavada, ha criticado los cuatro días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga por defunción de un familiar de primer grado cuando es necesario pernoctar, "porque los viajes no se hacen en diligencia".



Durante la clausura de la presentación del 'II Informe Adecco sobre Absentismo', celebrada este lunes en Madrid, De la Cavada ha asegurado que el Estatuto de los Trabajadores "se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora".



Para el responsable de la CEOE, hay una ampliación de permisos y licencias "con una mentalidad que no es conforme con el desarrollo que existe hoy en día con los desplazamientos por autovía o tren".



En su opinión, hay parte de la legislación laboral "que es copia en este caso de la legislación del franquismo, superprotectora y que no corresponde con la necesidad que tiene una persona para ir a un acontecimiento familiar de ese tipo".



Por ello, De la Cavada cree que para combatir el absentismo deben conjugarse los derechos de los trabajadores "con un sometimiento reglado a procedimientos de la empresa, ya que hay que lograr que el absentismo no tenga justificación a la que acogerse".