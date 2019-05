El terrible ko en la ONE Championship que pudo acabar en desgracia: "Ocho fracturas y nueve horas de intensa operación"

Tan solo 29 segundos. Ese es el tiempo que tardó Cosmo Alexandre en dejar fuera de combate a Sage Northcutt. Un puñetazo directo a la mandíbula que mandó al luchador norteamericano a la lona y después al hospital.

"Recién salido de la cirugía. Tuve ocho fracturas y una intensa operación de nueve horas. Me siento bendecido por la increíble atención y todo el apoyo de ONE Championship, mi familia, amigos y aficionados. Mi rostro de Terminator no está tan mal. '¡Volveré!'", escribió Northcutt en su instagram.

Te puede interesar:

Arnold Schwarzenegger recibe una brutal patada por la espalda durante un acto en Sudáfrica